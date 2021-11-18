GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı lisans bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler çevreye duyarlılıklarının yanı sıra öğrenim gördükleri bölgede yaşananlara kayıtsız kalmadı.

GTÜ öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı bünyesinde verilen Gönüllülük Çalışmaları ve Doğa Sporları dersinde kampüs içinde bulunan ağaçlandırma alanlarına fidan dikti.

Öğrenciler, 120 adet meyve fidanını 9 Kasım'daki okul servisi kazası sonucu hayatını kaybeden öğrenciler anısına toprakla buluşturdu.