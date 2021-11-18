İstanbul Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak inceleme yaptı. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.