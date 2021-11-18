Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cami bahçesinde bebeğin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak inceleme yaptı. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Polis
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