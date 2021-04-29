Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi Topçular Caddesi'nde Sefa D. yönetimindeki otomobil, yaya yolu bulunmayan battıçıktıya kağıt topladığı el arabasıyla giren kişiye ve daha sonra karşı yönden gelen Kenan Ş. idaresindeki hafriyat kamyonuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kağıt toplayıcısı, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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