Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-28 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 5, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 26, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 10 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye toplam 194 bin 191 lira idari ceza uygulandı.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 19 kişi yurtlara yerleştirildi.

Açıklamada, bu kişilerden 5'i hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Diğer kişiler hakkındaki süreç sürüyor.