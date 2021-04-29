Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da tedbirlere uymayan 139 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kastamonu'da son bir haftada koronavirüs tedbirlerine uymayan 139 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-28 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 5, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 26, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 10 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye toplam 194 bin 191 lira idari ceza uygulandı.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 19 kişi yurtlara yerleştirildi.
Açıklamada, bu kişilerden 5'i hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Diğer kişiler hakkındaki süreç sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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