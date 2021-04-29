İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi Özdemirci Mahallesi'nde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 200 sikke, 75 tarihi eser niteliğinde obje, heykel figürü yer alan taş ile dedektörler ve kazı aletleri ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan eserler Denizli Müze Müdürlüğüne gönderilecek.

İşlemleri devam eden zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası uygulandı.