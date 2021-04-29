Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kaçak kazı yapan 3 şüphelinin evinde 200 sikke bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin evlerinde 200 sikke ile 75 tarihi eser bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi Özdemirci Mahallesi'nde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 200 sikke, 75 tarihi eser niteliğinde obje, heykel figürü yer alan taş ile dedektörler ve kazı aletleri ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan eserler Denizli Müze Müdürlüğüne gönderilecek.
İşlemleri devam eden zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası uygulandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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