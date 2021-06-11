Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de telefon dolandırıcısı 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişiyi 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova ilçesinde ikamet eden A.K, 2 Mayıs'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı.
1 milyon 300 bin lira dolandırıldı
Telefon görüşmesinin ardından şüphelilere 1 milyon 300 bin lira parayı elden veren A.K, dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
Çalışma başlatan ekipler, Gebze'de düzenlenen operasyonla şüpheliler İ.T. ve A.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Polis Kocaeli
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