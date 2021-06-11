Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova ilçesinde ikamet eden A.K, 2 Mayıs'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı.

1 milyon 300 bin lira dolandırıldı

Telefon görüşmesinin ardından şüphelilere 1 milyon 300 bin lira parayı elden veren A.K, dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, Gebze'de düzenlenen operasyonla şüpheliler İ.T. ve A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.