Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas’ın Gürün ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
İlçedeki bir inşaatta çalışan kalıp işçisi R.Ö., üçüncü kattan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan R.Ö, Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan R.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas
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