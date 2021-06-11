Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırarak 40 bin lirasını aldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.Ç'nin, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 40 bin lirası alınarak dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla Şanlıurfa'da ikamet eden H.İ, O.K. ve A.I'yı yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Dolandırıcılık Polis
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