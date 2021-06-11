Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında ormanda bir karaca yavrusunun dolaştığını fark etti.

Bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden ekipler, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu yakalayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatan görevliler, sonuç alamayınca yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Buradaki ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı tespit edilen karaca, koruma altına alındı.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin,karaca yavrusunun yaklaşık 2 aylık olduğunu söyledi.

Karacanın anne koruması olmaksızın tek başına doğada hayatta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Gültekin, "Diğer sahipsiz hayvanlar gibi bu minik karaca da bize emanet. Kolay sindirebilmesi için keçi sütüyle besliyoruz. Kendi bebeğimiz gibi besliyoruz." dedi.