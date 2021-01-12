Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de son bir haftada tedbirlere uymayan 792 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
Kocaeli'de koronavirüsle mücadele kapsamında son bir haftada sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ile maske takma kuralını uymayan 646 kişi hakkında idari işlem uygulandı.
Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 4-10 Ocak tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi, 138 bin 782 kişi sorgulandı, 12 bin 564 iş yeri kontrol edildi.
Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ve maske takma kuralına uymayan 646 kişi ile 123 iş yeri hakkında kurallara uyulmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
Denetimlerde aranan 1216 kişi yakalandı.
İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişi zorunlu olarak 19 kişi de diğer nedenlerden olmak üzere 20 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.
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