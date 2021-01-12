Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 4-10 Ocak tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi, 138 bin 782 kişi sorgulandı, 12 bin 564 iş yeri kontrol edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ve maske takma kuralına uymayan 646 kişi ile 123 iş yeri hakkında kurallara uyulmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Denetimlerde aranan 1216 kişi yakalandı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişi zorunlu olarak 19 kişi de diğer nedenlerden olmak üzere 20 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.