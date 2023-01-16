Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Erman G. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden İbrahim N.'nin kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğini devirip beton elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
Yaralı sürücü Erman G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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