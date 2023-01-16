Irak'ı ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Belediye Genel Sekreteri Sezer Cihan, başkent Bağdat'taki Büyükşehir Belediyesi binasında Iraklı yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile bazı Türk iş insanları katıldı.

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım, burada yaptığı konuşmada, ortak mutabakat zaptının iki ülke ve iki şehir arasında hizmet sektörü alanında işbirliği ve Bağdat'ta belediyecilik hizmetinin geliştirilmesi noktasında bir başlangıç olduğunu söyledi.

"Kültür, eğitim ve ticaret anlamında iki şehrin birbirinden öğreneceği çok şeyler var"

Gaziantep Valisi Gül ise konuşmasında "Dost ve kardeş iki ülke siyasi otoriteleri tarafından oluşturulan kardeşlik ikliminin şehirler arasında da güçlenmesi açısından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bağdat Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak işbirliği mutabakat zaptı için geldik. Gaziantep Belediyesi teknik kadrosuyla, Türkiye Belediyeler Birliği teknik kadrosu, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ve Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı ve heyetiyle buradayız. İnanıyorum ki, bu ziyaretten sonra karşılıklı ziyaretler devam eder. Kültür, eğitim ve ticaret anlamında her iki şehrin birbirinden öğreneceği çok şeyler var ve bu güçlenecek devam eder." dedi.

Gaziantep Belediyesi Genel Sekreteri Cihan da Gaziantep Belediyesi'nin hizmet sektöründeki altyapı ve benzer birçok faaliyeti ve projesinde Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki "kardeşlik projeleri ve işbirliğinin" daha da geliştirileceğini söyledi.

"Gaziantep iş insanları tecrübelerini Bağdat ile paylaşmaya hazırlar"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney de "Ülkelerimiz arasında zamanında sınırlar çizilmiş olabilir, ama toplumlarımızın ve onların uzantısı olan iş dünyamızın ilişkisinde herhangi bir sınır yok. Özellikle Gaziantep'in Irak'ta iş dünyası bakımından ilişkilerde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Irak'ın umut veren yeni döneminde yeniden imar ve kalkınma anlamında Gaziantep iş insanları tecrübelerini Bağdat ile paylaşmaya hazırlar." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım ile Gaziantep Belediyesi Genel Sekreteri Cihan, iki belediye arasında ortak mutabakat zaptı anlaşmasını imzaladı.

Türkiye Belediyeler Birliği de Bağdat Belediyesi'ne bir adet çöp arabası hibe etti.

Gaziantep baklavasının ikram edildiği görüşmede, Irak tarafı da Türk heyetine Bağdat'ın tarihini simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.