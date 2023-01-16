Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alparslan Mahallesi, Samsun Caddesi'nde Atilla İ.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Refüjdeki demir korkuluklara çarpan aracın sürücüsü Atilla İ. ile yanındaki Anılcan S.B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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