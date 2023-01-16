Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi’nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti.

Aracın peşine düşen bekçiler, Bulgaristan plakalı araçla sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde yakaladı.

Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ceza kesildi.