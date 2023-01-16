Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 04:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 yol ayrımında drift yaparken mahalle bekçilerine yakalanan Bulgaristan plakalı aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası kesildi.
Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi’nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti.
Aracın peşine düşen bekçiler, Bulgaristan plakalı araçla sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde yakaladı.
Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ceza kesildi.
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