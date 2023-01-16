Merkez Artuklu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili (kanama bozukluğu) tanısı konuldu.

Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.