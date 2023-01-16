Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 04:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolları açılıyor
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yollarının açılması için ekipler çalışıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki Fidantepe ve Gediktepe üs bölgelerinin yolunu yürüttükleri zorlu çalışmayla ulaşıma açtı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de yer yer 4 metre karın bulunduğu Mirgesav Üs Bölgesi yolunun açılması için harekete geçti.
Kar savurma ve iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, olumsuz hava koşulları ve kar yoğunluğu nedeniyle bölgede güçlükle ilerliyor.
Etiketler: Hakkari
Son Haberler
- 05:48
- 04:41
- 03:37
- 02:53
- 02:29
Sıradaki Haber
50 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz