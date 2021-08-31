Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 34 CIS 285 plakalı otomobil ile bir firmanın kuryesi Y.K. yönetimindeki 01 FIS 96 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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