Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında köprü ön germeli kiriş montajı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü, Gebze Kavşağı'ndan itibaren 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Otoyola tekrar katılım Şekerpınar gişelerinden sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Keşan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir yolunun 22-23. kilometrelerindeki kanalizasyon arızası onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 10-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde yapılan aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde bulunan tüpler 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.