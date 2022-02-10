Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de motosiklet kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'de Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.E. yönetimindeki motosiklet, R.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan R.A, H.E. ve kardeşi B.E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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