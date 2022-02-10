Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Ankara polisi, geçen yıl 1172 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheliyi yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Ekiplerin, polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl düzenlediği 136 operasyonda 1172 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 31'i tutuklandı.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler Göç İnsan Kaçakçılığı
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