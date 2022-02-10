Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kış sezonunda zorlu hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine kurulan 203 besleme noktasına, 25 ton kedi ve köpek maması bıraktıklarını, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına da 23 ton mama desteği sağladıklarını söyledi.

Büyükkılıç, kentteki sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, yaz kış sahipsiz bırakmadıklarını vurguladı.

Sokak hayvanlarının beslenmesi dışında barınmaları için de çalışma yürütüldüğü bilgisini veren Büyükkılıç, şehir merkezi ve kırsalda barınma koşulları zorlaşan çok sayıda sokak hayvanının Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında misafir edildiğini anlattı.