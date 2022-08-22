Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyon devrildi, sürücü altında kaldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon devrildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Musa D. idaresindeki kamyon, Çayırköy Mahallesi Sepetçi mevkiinde şantiyede toprak yolda geriye doğru kaydı.
Sürücü, atlamak istediği sırada kamyonun devrilmesi üzerine aracın altında kaldı.
Şantiyedeki diğer işçilerin, kazıcı iş makineleriyle müdahalesi sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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