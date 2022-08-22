Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.K'nin kullandığı cip, Erzincan-Erzurum kara yolunun Karakaya mevkiinde, Ö.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki S.K (40), M.K (11), A.K (7), G.K (54) ve S.K (83), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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