Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz