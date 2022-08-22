Sahte içki nedeniyle fenalaşıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden 2'si dün hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 6 kişiden 2'si ise bugün yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Diğer 4 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, sahte içkilerin kente 3 gün önce getirilen malzemelerden hazırlandığını tespit etmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kentte 4 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle ilgili uyarılarda bulundu.

"Dışarıdan bakarak anlama şansı yok"

Dr. Tatlı, "Metil alkol dediğimiz maddeye aslında odun alkolü deniliyor. Genellikle sanayi sitelerinde kullanılır. Tüketime uygun bir alkol çeşidi değil. Fakat ucuz olduğu için alkollü içeceklerin içerisine katılarak da daha ucuza alkol üretimi sağlanıyor. Vatandaşların bunu dışarıdan bakarak anlama şansları yok. Bunun için vatandaşlara alkol tüketmelerini tavsiye etmiyoruz. Ancak alkol tüketmeleri durumunda da bilindik yerlerden bandrollü almaları gerekiyor. Bunun dışında alacağı tüm alkol çeşitlerinde zehirlenme riski çok yüksek" dedi.

"Hiçbir vaka tam olarak normale dönmez"

Metil alkol zehirlenmelerinde tüm vücuttaki hücrelerin zehirlendiğini, oksijen almasını engellediğini ve oksijenli metabolizma sağlanamadığı için de ölümlerin gerçekleştiğini anlatan Tatlı, şunları söyledi:

"Zehirlenmeden ilk etkilenen organ genellikle göz olur. Böbrek ve karaciğer de yine sırasıyla etkilenen organlardır. Ama aslında tüm organlarımız etkilenir. Tedavisi vardır demek çok güç. Hiçbir vaka aslında tam olarak normale dönmez. Ya körlük kalır ya iç organlarda tahribat ortaya çıkar veya hastaneye gelmeden hayatını kaybeder. Çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu."