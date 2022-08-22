WA Today'in haberine göre, Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi.

Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı.

Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu açıkladı.

İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı.

Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı "açlık kayalarının" yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Bilinen en eski "açlık kayasının" üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu belirtilen haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde "Wenn du mich seehst, dann weine" (Beni görürsen ağla) yazdığı bilgisi paylaşılmıştı.



