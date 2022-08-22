Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 7 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-22 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 265 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.
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