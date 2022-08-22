İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-22 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 265 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.