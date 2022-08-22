Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

M.A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.A.Ö. yanındaki arkadaşı S.A. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor

Olayla ilgili Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılar M.A.Ö. ve S.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.