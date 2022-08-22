Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi.
Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
M.A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaraladı.
Şüpheli M.A.Ö. yanındaki arkadaşı S.A. ile olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor
Olayla ilgili Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılar M.A.Ö. ve S.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Hava nasıl olacak? İç Anadolu Bölgesi kavrulacak... İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz