Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz’deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak.
Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.
Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.
İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomi gündemi de masada olacak
Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.
İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.
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