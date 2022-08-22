Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da devrilen otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Burdur'da devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Canberk Çınar idaresindeki otomobil, Çallıca köyünde devrilerek alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Burhan Emre yaşamını yitirdi, araçtan çıkabilen sürücü yaralandı.
Yangın ekipler tarafından söndürüldü
Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kemer ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu bildirilen Emre'nin cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.
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