İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.