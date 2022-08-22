Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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