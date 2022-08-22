Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C için örgütsel irtibat ve faaliyette bulunan hükümlü yakalandı.
İstihbarat ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda DHKP/C adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün bulunduğu tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Ö.Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü
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