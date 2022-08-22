Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneydoğusunda bulunan Aiçi eyaletindeki Nagoya Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile otomobil, Toyoyama-Minami Kavşağında yerel saatle 10.15 sıralarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan yatan otobüs alev aldı.
Nagoya İtfaiye Departmanına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaşları 20 ila 50 arasında değişen 7 kişi yaralandı.
61 koltuk kapasiteli otobüsün kent ile havalimanı arasında yolcu taşıdığı saptandı.
Etiketler: Japonya
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