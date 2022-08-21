Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Akşehir'e bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Çık, Ayşe G., Emrah C. ve Ali K. silahla yaralandı.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan Ayşe G. ve Emrah C, Akşehir'deki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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