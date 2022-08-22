Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 92 bin 630 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 92 bin 630 kök Hint keneviri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.
Aramada, 5 tarlada 92 bin 630 kök Hint kenevir, 35 kilo 600 gram toz esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildi.
Etiketler: Bingöl Narkotik Hint Keneviri
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