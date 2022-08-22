Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gerze ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheli M.C'nin Sokun köyündeki evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 178 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Kenevir bitkilerine el konulurken, zanlı gözaltına alındı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada ise 3 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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