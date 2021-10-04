Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
GOSB yolu Fatih Sultan Mehmet Caddesi Güzeller OSB kavşağında C.T. idaresindeki işçi servisi ile A.A. yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servis araçlarındaki 5 kadın işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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