Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar feribot yolu kesişiminde, A.K. idaresindeki 34 LF 1949 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 34 AP 0330 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araca sıkışan B.A. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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