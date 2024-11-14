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Güncel
AA 14.11.2024 21:01

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Hırsızlık olayına karıştıkları değerlendirilen S.I, S.Ö, S.I, E.K, A.Ç. ve Z.K. Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Zanlılardan S.I'nın 60, S.Ö'nün 22, S.I'nın 14, E.K'nin 6, A.Ç'nin 60 ve Z.K'nin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.I, S.Ö, E.K. ve A.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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