Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Ramazan K. (51) idaresindeki otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında Turan K. (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sudenaz Ş. (20), Gamze Ş. (26), Beyhan Ş. (44), Zeynep Ş. (10), Esma K. (23) ve Ahmet Ö. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücü Turan K'nin, Kastamonu'da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.