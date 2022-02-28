Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi ile İ.K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, belinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.