Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta Necati Kaya'ya ait iki katlı ahşap evde sobadan yayılan kıvılcımlardan yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Necati Kaya ise itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilendiği öğrenilen ve ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.