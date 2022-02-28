Manyas ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programda, İlçe Mütfüsü Abdullah Bostan'ın vaazının ardından namaz kılınıp, dua edildi.

Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kentteki birçok camide de Miraç Kandili dolayısıyla programlar yapıldı.