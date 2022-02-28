Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Miraç Kandili, Balıkesir'de dualarla idrak edildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerde namaz kılıp, dua etti.
Manyas ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programda, İlçe Mütfüsü Abdullah Bostan'ın vaazının ardından namaz kılınıp, dua edildi.
Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kentteki birçok camide de Miraç Kandili dolayısıyla programlar yapıldı.
Etiketler: Balıkesir
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