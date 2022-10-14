Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Barış Mahallesi'nde yaşayan R.A., evlerinin balkonunda dengesizi kaybederek 4. kattan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı R.A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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