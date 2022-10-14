Trafik timleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla yürütülen "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi" kapsamında, aday sürücülerle bir araya geldi.

Kentteki bir sürücü kursunda verilen eğitimde, "Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele", "İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması", "Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi", "Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama" ve "Alkollü Araç Kullanmama" eğitimi verildi.

Jandarmanın, sürücü kursu dönemlerinde trafik eğitimlerine devam edeceği bildirildi.