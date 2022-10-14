Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi
Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücü adaylarına trafik eğitimi verdi.
Trafik timleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla yürütülen "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi" kapsamında, aday sürücülerle bir araya geldi.
Kentteki bir sürücü kursunda verilen eğitimde, "Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele", "İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması", "Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi", "Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama" ve "Alkollü Araç Kullanmama" eğitimi verildi.
Jandarmanın, sürücü kursu dönemlerinde trafik eğitimlerine devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Samsun
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