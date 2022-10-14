Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman’da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Yasin Kürşat Demiralp idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay Mahitapoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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