Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başladı
[Fotoğraf: ABB]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaya düşme sorununun yaşandığı Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlatıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Fen İşleri Daire Başkanlığı, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle sık sık üzerindeki kayaların düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlattı" bilgisi verildi.
Çalışmalar kapsamında, yarın gece yarısı trafik aktarımı yapılarak, tünelin Çankırı yönünün trafiğe kapatılacağı, 40 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar boyunca, trafik akışının Ankara yönünde 2 gidiş-2 geliş şeklinde sağlanacağı duyuruldu.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 16:30
- 16:31
- 16:25
- 16:32
- 16:21
Sıradaki Haber
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 3 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz