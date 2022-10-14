Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Fen İşleri Daire Başkanlığı, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle sık sık üzerindeki kayaların düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlattı" bilgisi verildi.

Çalışmalar kapsamında, yarın gece yarısı trafik aktarımı yapılarak, tünelin Çankırı yönünün trafiğe kapatılacağı, 40 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar boyunca, trafik akışının Ankara yönünde 2 gidiş-2 geliş şeklinde sağlanacağı duyuruldu.