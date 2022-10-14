Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de arıcılık yapan bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
[AA (arşiv)]
Tunceli'de arıcılık yapan Kenan Duman, arıların sokması sonucu kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Konak mezrasında yaşayan arıcı Kenan Duman, kovanlarını taşıdığı sırada arıların saldırısına uğradı.
Duman'ın rahatsızlandığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Duman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Duman'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Son Haberler
- 14:59
- 14:44
- 14:32
- 14:33
- 14:32
Sıradaki Haber
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz