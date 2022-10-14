Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı
Bursa'da sandalye üretimi yapılan atölyede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 1. Kaymak Sokak'taki 3 katlı atölyenin en üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Cuma namazı nedeniyle çalışmaya ara veren işçiler, döndüklerinde durumu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekipler, alevleri alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor.
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