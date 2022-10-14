Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.