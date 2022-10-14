Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.
Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 18:06
- 17:51
- 17:46
- 17:53
- 17:50
Sıradaki Haber
Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz